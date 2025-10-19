Acer má většinu notebooků docela nudných a o zákazníky bojuje spíše cenou. Už před více než deseti lety ale dokázal nastavit nový standard elegance s ve své době nejtenčím laptopem na světě Aspire S7. Navíc v tehdy unikátním bílém provedení s dotykovou obrazovkou a skleněným víkem.
Nový notebook Swift Edge 14 AI vypadá jako jeho přímý nástupce. Je také bílý, ještě o 300 gramů lehčí, a má nejlepší možný displej: dotykový OLED panel s vysokým rozlišením a matnou úpravou. Navíc na jedno nabití vydrží téměř čtyřikrát déle. Tomu se říká pokrok.
Co se dočtete dál
- Jak dlouho vydrží tenký počítač s čipem od Intelu na baterii.
- K čemu je matný OLED displej a jak se nám osvědčil.
- Proč by si Swift Edge zasloužil drobné úpravy v softwaru a proč je AI v názvu zbytečné.
