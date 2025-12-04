Přehledy jako Spotify Wrapped ukazují na konci roku, jak lidé používali své oblíbené aplikace a online služby. Google letos nabídne podobný soukromý přehled i pro uživatele YouTube. Ještě před tím ale zveřejnil tradiční žebříčky Year in Search (rok ve vyhledávání), které ukazují, jak se na internetu chovají celé národy.
Češi letos díky parlamentním volbám a jejich výsledkům více hledali témata spojená s politikou a politiky. Obrovskou vlnu zájmu ale vyvolala také jedna obyčejná chyba v číslech.
Nejvyhledávanějším termínem v České republice v roce 2025 byly „volby“. Podle zájmu uživatelů byly důležitější než ty v roce 2021, kdy žebříčku dominovalo sčítání lidu následované mistrovstvím Evropy ve fotbale, bitcoinem a registrací k očkování proti covidu.
Hned druhé místo v hlavním žebříčku Trendy roku 2025 patří společnosti Reebok. Ta nepřišla s přelomovými sportovními botami nebo teplákovou soupravou, ale udělala chybu. Na svém e-shopu použila částku v eurech, ale zobrazila ji jako české koruny – to odpovídalo snížení cen o 98 procent. Bohužel pro nadšené zákazníky, firma brzy objednávky s pomýlenými cenami zrušila.
Velkou pozornost vzbudil i start streamovací služby OnePlay, které patří třetí místo v počtu vyhledávání. Za zájmem o sloučení O2TV a Nova Voyo stálo výrazné zdražení přístupu ke sportovním přenosům dříve dostupným pod hlavičkou O2TV.
Google v Česku spouští vyhledávání s umělou inteligencí. Naučil také Gemini ovládat prohlížeč Chrome
Čtvrté místo žebříčku patří globálnímu fenoménu, úmrtí frontmana legendární heavymetalové kapely Black Sabbath Ozzyho Osbourna. Páté místo patří fenoménu panenek pro dospělé Labubu.
Další skon byl na šestém místě. Vražda amerického politika Charlieho Kirka vyvolala pozornost i v Česku, podílelo se na tom i uspořádání zádušní mše, již celebroval kardinál Dominik Duka.
Žebříčku nejvyhledávanějších českých osobností vévodí poslanec a kandidát Motoristů sobě na ministerský post Filip Turek. Více než volební úspěch se na tomto umístění projevily jeho excesy spojené s nacismem a problematické chování k bývalé partnerce.
Na druhém místě je ministryně spravedlnosti v demisi Eva Decroix, jejíž jméno je spojené s bitcoinovou aférou odstupující vlády. Třetí místo patří kontroverznímu politikovi Jindřichu Rajchlovi, který se dostal do centra zájmu po odhalení svých pornografických videí. Čtvrtý je Andrej Babiš a až na pátém místě je osobnost spojená s popkulturou. Jan Solfronk se do první pětky nejvyhledávanějších osobností dostal jako český Bachelor, hlavní postava seznamovací reality show na Nově.
Pořad Bachelor se stal také pátým nejvyhledávanějším termínem v kategorii zábavy. První místo v ní patřilo platformě OnePlay, která uspěla i v celkovém žebříčku trendů ve vyhledávání. Na druhém místě bylo jméno amerického sériového vraha Eda Geina, o kterém vznikl pro Netflix seriál Monstrum. Třetí je také Netflix a jeho Squid Game, čtvrtou příčku získal Minecraft Movie.
V kategorii zábavy se na šesté místo dostala hra Kingdom Come: Deliverance 2, která vévodí hernímu žebříčku. Druhý je web CrazyGames, který nabízí webové hříčky, které je možné hrát bez instalace na počítač, populární je hlavně mezi žáky a studenty. Totéž platí o webové hříčce wplace na třetím místě. Wplace připomíná Milionovou webovou stránku z roku 2006 nebo bitvu o pixely na Redditu r/place, ale uživatele nechává kreslit na celou mapu světa.
Čtvrtou nejvyhledávanější hrou je The Last of Us, tato pozice však ukazuje na problém s podobnými žebříčky – některé výrazy mají více významů, a v tomto případě lidé hledali spíše informace o seriálu podle hry než o hře samotné.
Páté místo patří online střílečce Battlefield 6, které se podařilo zcela zastínit dlouhodobě úspěšnější sérii Call of Duty od Activision/Microsoftu. Šesté místo pak patří další české hře Mafia: The Old Country.
Google odhalil také žebříček vyhledávání začínajících dotazem „co je…“. Na prvním místě byla fidlovačka. Dalšími termíny, jejichž význam chtěli čeští uživatelé Googlu osvětlit, jsou bitcoin, bounce rate, SEO nastavení stránky a Green Deal.
Firma začala vydávat také žebříček vyhledávaných meme, těm samozřejmě kralovala číslovka 67, jejíž kouzlo spočívá v tom, že nenese žádný význam.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist