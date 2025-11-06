Malá televize s úhlopříčkou 55“ není optimální, když chcete ukázat to nejlepší ve své nabídce. To je nechtěná hlavní lekce, kterou přineslo Sony. Na test poslalo nejmenší verzi svého nejlepšího OLED televizoru Bravia 8 II a to je v roce 2025 zásadní chyba.
I v menších rozměrech lze ale ověřit kvalitu obrazu a zvuku, který je přímo z malé televize skutečně působivý. Přesto jsme zařízení primárně testovali s kompletní sadou domácího kina, která kombinuje špičkový soundbar s překvapivým subwooferem a dvojicí efektových reprosoustav.
Co se dočtete dál
- Jak je na tom nejlepší televize od Sony s kvalitou obrazu i zvuku.
- Proč je nesmysl kupovat prémiovou (i jinou) televizi s malou úhlopříčkou.
- Co dokáže přidat systém domácího kina s bezdrátovým subwooferem a zadními reprosoustavami.
