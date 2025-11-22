Sony spustilo svou nabídku na Černý pátek se slevami na konzole, ovladače i hry. Hlavní hvězdou akce je PlayStation 5 Pro s cenou sníženou na 16 990 korun. Výkonnější verze konzole od Sony je tak levnější než Xbox Series X i základní herní desktopy.
Od uvedení na trh se vedly spory o tom, jestli je PlayStation 5 Pro past na fanoušky nebo skutečný skok v kvalitě obrazu a zlepšení herního požitku. Vývoj po roce ukazuje, že část kritiky byla oprávněná, ale chyba nebyla tolik v samotné konzoli, ani v její ceně.
Se slevou, po zkušenosti se spoustou her a s vidinou dalšího zlepšování, je tvrzení z titulku snadno obhajitelné.
Co se dočtete dál
- Jak se PlayStation 5 Pro liší od ostatních konzolí na trhu a kdo může za původně vysokou cenu.
- Pro koho má smysl pořídit si vylepšenou verzi PS5 a co je potřeba k tomu, aby to dávalo smysl.
- Které hry nás na PS5 Pro nejvíce zaujaly a na co se můžeme těšit příští rok.
