Sony spustilo svou nabídku na Černý pátek se slevami na konzole, ovladače i hry. Hlavní hvězdou akce je PlayStation 5 Pro s cenou sníženou na 16 990 korun. Výkonnější verze konzole od Sony je tak levnější než Xbox Series X i základní herní desktopy.

Od uvedení na trh se vedly spory o tom, jestli je PlayStation 5 Pro past na fanoušky nebo skutečný skok v kvalitě obrazu a zlepšení herního požitku. Vývoj po roce ukazuje, že část kritiky byla oprávněná, ale chyba nebyla tolik v samotné konzoli, ani v její ceně.

Se slevou, po zkušenosti se spoustou her a s vidinou dalšího zlepšování, je tvrzení z titulku snadno obhajitelné.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se PlayStation 5 Pro liší od ostatních konzolí na trhu a kdo může za původně vysokou cenu.
  • Pro koho má smysl pořídit si vylepšenou verzi PS5 a co je potřeba k tomu, aby to dávalo smysl.
  • Které hry nás na PS5 Pro nejvíce zaujaly a na co se můžeme těšit příští rok.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.