Robotický vysavač, který spolehlivě překoná vysoké prahy, je hned dvakrát užitečnější než starší modely. Dreame Aqua10 Ultra Roller je první z nové vlny zařízení, která se naučila překonávat překážky jinak. A nemusí při tom používat hrubou sílu ani drobné nadzdvihnutí podvozku.
Dreame má totiž pomocné nožky, které se vysunou a nadzvednou celý přístroj. Inovace tím ale nekončí. Vysavač čínské značky disponuje rovněž novým mopovacím systémem. Po navlhčených mikroutěrkách a rotujících kruhových žíněnkách přicházejí válečky jako u tyčových elektrických mopů.
Co se dočtete dál
- Jak robotický vysavač s unikátní konstrukcí dokáže uklidit v domácnosti se zvířaty.
- Co přináší nasazení umělé inteligence a jak je AI spolehlivá.
- V čem je nový typ uklízecího robota lepší než levnější alternativy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.