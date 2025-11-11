Robotický vysavač, který spolehlivě překoná vysoké prahy, je hned dvakrát užitečnější než starší modely. Dreame Aqua10 Ultra Roller je první z nové vlny zařízení, která se naučila překonávat překážky jinak. A nemusí při tom používat hrubou sílu ani drobné nadzdvihnutí podvozku.

Dreame má totiž pomocné nožky, které se vysunou a nadzvednou celý přístroj. Inovace tím ale nekončí. Vysavač čínské značky disponuje rovněž novým mopovacím systémem. Po navlhčených mikroutěrkách a rotujících kruhových žíněnkách přicházejí válečky jako u tyčových elektrických mopů.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak robotický vysavač s unikátní konstrukcí dokáže uklidit v domácnosti se zvířaty.
  • Co přináší nasazení umělé inteligence a jak je AI spolehlivá.
  • V čem je nový typ uklízecího robota lepší než levnější alternativy.
