iRobot se po 35 letech mění z americké firmy na čínskou. Společnost, která proslula robotickými vysavači Roomba, požádala o ochranu před věřiteli. Novým majitelem firmy se má stát její největší dodavatel Shenzhen PICEA Robotics.

Bankrot firmy, jež prodává robotické vysavače už dvacet tři let, investoři očekávali. Společnost již v březnu letošního roku upozornila, že má omezené možnosti pokračovat v podnikání a hodnota jejích akcií stále klesala.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Které faktory vedly k bankrotu firmy a co ji ve finále poslalo do konkurzu.
  • Jak se bankrot dotkne majitelů robotů Roomba.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.