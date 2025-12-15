iRobot se po 35 letech mění z americké firmy na čínskou. Společnost, která proslula robotickými vysavači Roomba, požádala o ochranu před věřiteli. Novým majitelem firmy se má stát její největší dodavatel Shenzhen PICEA Robotics.
Bankrot firmy, jež prodává robotické vysavače už dvacet tři let, investoři očekávali. Společnost již v březnu letošního roku upozornila, že má omezené možnosti pokračovat v podnikání a hodnota jejích akcií stále klesala.
