Příběh Kingdom Come: Deliverance 2 končí. Vývojáři z Warhorse Studios vydávají poslední, třetí rozšíření svého středověkého eposu pojmenovaný Mysteria Ecclesiae. To hráče zavede mezi zdi Sedleckého kláštera u Kutné Hory, který postihla nakažlivá nemoc spojená s temným tajemstvím.

Pro fanoušky může být konec vývoje hry smutná zpráva, ale detektivní pátrání po původu smrtelné nákazy v novém prostředí s krásně zpracovanými interiéry kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele je stylové „sbohem“.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké nedostatky datadisk napravuje.
  • Jaký je příběh nového rozšíření.
  • Jaký herní styl lze uplatnit.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.