Příběh Kingdom Come: Deliverance 2 končí. Vývojáři z Warhorse Studios vydávají poslední, třetí rozšíření svého středověkého eposu pojmenovaný Mysteria Ecclesiae. To hráče zavede mezi zdi Sedleckého kláštera u Kutné Hory, který postihla nakažlivá nemoc spojená s temným tajemstvím.
Pro fanoušky může být konec vývoje hry smutná zpráva, ale detektivní pátrání po původu smrtelné nákazy v novém prostředí s krásně zpracovanými interiéry kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele je stylové „sbohem“.
Co se dočtete dál
- Jaké nedostatky datadisk napravuje.
- Jaký je příběh nového rozšíření.
- Jaký herní styl lze uplatnit.
