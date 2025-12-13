Do našeho přehledu knižních tipů se kniha Kingdom Come: Ztracené příběhy nedostala, vyšla několik dní po uzávěrce. Kreslený výlet do doby před herními událostmi si ale pozornost zaslouží, stejně jako místo pod stromečkem.
S oficiálním posvěcením studia Warhorse se tří příběhů ujal Jan Studnička známý například z podcastu Dějiny dějepichu. O obrazovou část komiksového titulu se netradičně podělili tři kreslíři: Matyáš Namai, Petr Štich a Michael Purmenský, každý s vlastním výrazným stylem. Výsledek je ještě lepší, než by se mohlo na první prolistování zdát.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.