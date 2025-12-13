Do našeho přehledu knižních tipů se kniha Kingdom Come: Ztracené příběhy nedostala, vyšla několik dní po uzávěrce. Kreslený výlet do doby před herními událostmi si ale pozornost zaslouží, stejně jako místo pod stromečkem.

S oficiálním posvěcením studia Warhorse se tří příběhů ujal Jan Studnička známý například z podcastu Dějiny dějepichu. O obrazovou část komiksového titulu se netradičně podělili tři kreslíři: Matyáš Namai, Petr Štich a Michael Purmenský, každý s vlastním výrazným stylem.  Výsledek je ještě lepší, než by se mohlo na první prolistování zdát.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.