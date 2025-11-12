Je to zvláštní. Apple představil první počítač s novou generací svých procesorů, a přitom to není nejvýkonnější stroj, který kdy udělal. U iPhonů Pro se nic takového stát nemůže, ale Macbook Pro je zvláštní stvoření, hlavně jeho základní varianta.

Apple totiž nejnovější čip M5 poslal na trh pouze v jednom jediném Macbooku, a to menší verzi MBP. Na test dorazil základní model, na kterém nejvíce vynikne výkon zařízení i všechna jeho omezení.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál

  • Co nového přináší Macbook Pro 14 s čipem Apple M5 a MacOS Tahoe.
  • Kde nový procesor vyniká a jak mu Apple znemožnil ukázat se v ještě lepším světle.
  • Pro koho se „profesionální“ notebook hodí a pro koho je lepší levnější Macbook Air.
