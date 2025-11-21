Jako by Googlu nestačilo, že tento týden zveřejnil Gemini 3 Pro, nejlépe hodnocený systém umělé inteligence. Jen dva dny poté firma z Mountain View představila nástroj Nano Banana Pro, nástupce svého populárního generátoru obrázků.
Už původní nanobanán představený na konci srpna vyvolal nadšenou odezvu, díky legračnímu názvu a nadstandardním schopnostem přesně plnit přání uživatelů. Nová verze slibuje ještě větší přesnost, lepší texty a chirurgické úpravy snímků „jako ve Photoshopu“. A skutečně je ještě lepší. Obrázky udělá i z textových dokumentů.
Co se dočtete dál
- Co slibuje nová verze obrázkové AI Nano Banana Pro od Googlu.
- Kde je možné systém vyzkoušet i zdarma a jaká jsou omezení pro normální uživatele.
- Co jsme s Nano Banana Pro vytvořili my a kde nás nejvíc ohromil.
