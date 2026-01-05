Samsung otevřel největší světový veletrh elektroniky a inovací CES 2026 v Las Vegas představením prvních novinek. Na trh míří komerční televize s novým systémem podsvícení a  více než třímetrovou úhlopříčkou. Obří obrazovka s micro RGB diodami slibuje ještě vyšší jas a sytější barvy. Hlavní zprávy se ale týkají umělé inteligence. Veletrh CES probíhá oficiálně od 6. do 9. ledna.

Televize, ale také chladničky a další zařízení od Samsungu se přidají ke 400 milionům telefonů značky vybavených umělou inteligencí Gemini od Googlu. Jeden z výkonných ředitelů Samsungu zároveň varoval před dalším zdražováním elektroniky, za které může boom AI.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké televizní novinky Samsung představil na veletrhu CES 2026.
  • Jak se mění strategie firmy v oblasti AI a jaké nové technologie přidal do chystaných televizí.
  • Co firma očekává od boomu AI průmyslu a proč se to negativně dotkne jejích zákazníků.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.