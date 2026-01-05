Samsung otevřel největší světový veletrh elektroniky a inovací CES 2026 v Las Vegas představením prvních novinek. Na trh míří komerční televize s novým systémem podsvícení a více než třímetrovou úhlopříčkou. Obří obrazovka s micro RGB diodami slibuje ještě vyšší jas a sytější barvy. Hlavní zprávy se ale týkají umělé inteligence. Veletrh CES probíhá oficiálně od 6. do 9. ledna.
Televize, ale také chladničky a další zařízení od Samsungu se přidají ke 400 milionům telefonů značky vybavených umělou inteligencí Gemini od Googlu. Jeden z výkonných ředitelů Samsungu zároveň varoval před dalším zdražováním elektroniky, za které může boom AI.
Co se dočtete dál
- Jaké televizní novinky Samsung představil na veletrhu CES 2026.
- Jak se mění strategie firmy v oblasti AI a jaké nové technologie přidal do chystaných televizí.
- Co firma očekává od boomu AI průmyslu a proč se to negativně dotkne jejích zákazníků.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.