Už je to téměř dva roky, co jsme poprvé testovali PlayStation Portal, zařízení, které umožňuje hrát tituly pro PlayStation 5 bez zapnuté televize. Stále ještě to není opravdová kapesní konzole, ale nově se Portal obejde i bez konzole díky možnosti streamovat hry přímo ze serverů Sony.
PlayStation Portal jsme proto otestovali znovu, a je lepší než dříve. Sony s tím paradoxně pomohl Microsoft. Nyní je navíc Portal dostupný i s malou předvánoční slevou. Některé původní nedostatky ovšem zůstaly.
Co se dočtete dál
- Jaké je hraní s PlayStation Portalem po několika aktualizacích a kde má stále mezery.
- Co přináší a jak se chová cloudové hraní v podání Sony.
- Jak Portal a cloudové hraní od Sony vychází cenově ve srovnání s konkurencí.
