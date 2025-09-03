Soudce Mehta udělal radost akcionářům Googlu. Téměř před rokem rozhodl, že Google porušuje americké antimonopolní zákony. Nyní firmě stanovil, jak musí situaci napravit, byl přitom překvapivě mírný.

Google unikl obávané povinnosti odprodat důležité části svého podnikání: prohlížeč Chrome a operační systém Android. A nejen to, i zákaz uzavírat smlouvy o využívání vyhledávače Google na zařízení dalších firem je omezený a bezzubý. Akcionáři to ocenili, hodnota akcií v mimoburzovním obchodování vyrostla o sedm procent.

