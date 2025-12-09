Panasonic letos představil nové televize později než konkurence. A nevyrábí je už v Plzni, kde dal prostor tepelným čerpadlům. Na test vlajkové lodi Z95B jsme se ale po dřívějším krátkém setkání o to více těšili.
Výrobce změnil technologii samotné obrazovky, citelně zlepšil zvukový systém a nasadil uživatelské prostředí, které jsme u televizoru v Česku ještě neviděli. Navíc si firma ochočila fyziku, aby vylepšila věc, o které se u televizí moc nemluví, přitom je u OLED panelů zásadní – chlazení.
Co se dočtete dál
- Jak Panasonic dokázal vylepšit nejpokročilejší OLED panel od LG.
- Čím se televize Z95B liší od svých konkurentů mimo samotnou obrazovku.
- Kde se japonská firma nepoučila z kritiky předchozích modelů.
