Jedna z věcí, kterou Samsung u svých nových hodinek Galaxy Watch8 nezměnil, je ta nejdůležitější. Výdrž baterie je sice lepší než u Apple Watch, ale po roce používání Apple Watch Ultra, a hlavně Galaxy Watch Ultra, jsou necelé dva dny bez nabíjení málo.
Jinak toho Samsung změnil hodně. Největší přínos je spojený s novým designem, který je trochu kontroverzní. Kruhový ciferník zůstal, ale podobně jako u Galaxy Watch Ultra jej obklopuje čtvercový „polštář“.
Můj první dojem nebyl pozitivní, ale po pár dnech používání se úplně změnil.
Co se dočtete dál
- Jak se v praxi liší nové hodinky Samsung Galaxy Watch8 od svého předchůdce a od konkurence.
- Co do hodinek přináší asistent Gemini nebo funkce Energetické skóre.
