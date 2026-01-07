„Navržené a vyrobené v USA s využitím toho nejpokročilejšího procesu Intel 18A.“ Tak popisuje největší dodavatel čipů pro osobní počítače Intel nové procesory vyrobené dlouho odkládaným modernějším výrobním procesem. Představil je na letošním veletrhu spotřební elektroniky CES, který se právě koná v Las Vegas, a nesou označení Core Ultra Series 3.
Pro Intel jde o zásadní pokrok, jenž konečně přináší komerční využití technologie, na které firma pracovala posledních pět let. Výrobce u nových čipů slibuje až o 60 procent vyšší rychlost výpočtů, o 77 procent výkonnější grafiku a nejmasovější nasazení v historii. Intel ale neříká všechno.
Co se dočtete dál
- V čem mají být nové čipy rodiny Core Ultra Series 3 lepší než jejich předchůdci.
- Které čipy Intel stále nezvládne vyrobit sám navzdory vybudování nových továren.
- Jak si Intel stojí proti konkurenci včetně novinek od AMD a Qualcommu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.