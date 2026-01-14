Roborock má pověst nejpokročilejšího výrobce robotických vysavačů. Jeho Saros Z70 jako první přinesl robotickou paži, která umí posbírat kapesníky a ponožky ze země. Firma také přišla se zvedacím „tělem“ robota, který tak dokáže překonat překážky. Letos pak na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas ukázal výrobce model, který umí chodit po schodech.
My jsme tentokrát vyzkoušeli vysavač Qrevo Curv 2 Pro, který tvarem své základny připomíná návrh národní knihovny od Jana Kaplického. Místo jednoduché krabice vypadá trochu jako chobotnice.
Co se dočtete dál
- Čím se Qrevo Curv 2 Pro liší od konkurence.
- Jak nový vysavač od Roborocku uspěl v reálném provozu a jak si poradil například s hořčicí na podlaze.
- Kde má Qrevo Curv 2 Pro slabší místa.
