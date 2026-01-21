Netflix zklamal investory. Po oznámení hospodářských výsledků za poslední čtvrtletí roku 2025 akcie firmy zaznamenaly v mimoburzovním obchodování výrazný pokles. Největší streamovací platformě se přitom podařilo naplnit finanční plány a pokračovala i v získávání nových uživatelů a zvyšování příjmů z reklamy. Reklamou sponzorovaná předplatná přinesla meziročně dvojnásobek peněz.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kolik Netflix získal nových zákazníků od posledního zveřejnění dat před rokem.
  • Proč hodnota akcií Netflixu po oznámení poklesla.
  • Jaké novinky plánuje Netflix pro letošní rok a kterým filmům a seriálům se nejvíce dařilo v roce 2025.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.