Netflix zklamal investory. Po oznámení hospodářských výsledků za poslední čtvrtletí roku 2025 akcie firmy zaznamenaly v mimoburzovním obchodování výrazný pokles. Největší streamovací platformě se přitom podařilo naplnit finanční plány a pokračovala i v získávání nových uživatelů a zvyšování příjmů z reklamy. Reklamou sponzorovaná předplatná přinesla meziročně dvojnásobek peněz.
Co se dočtete dál
- Kolik Netflix získal nových zákazníků od posledního zveřejnění dat před rokem.
- Proč hodnota akcií Netflixu po oznámení poklesla.
- Jaké novinky plánuje Netflix pro letošní rok a kterým filmům a seriálům se nejvíce dařilo v roce 2025.
