Microsoft za poslední čtvrtletí roku 2025 oznámil provozní zisk 38,3 miliardy dolarů (777 miliard korun). Toto číslo představuje 21procentní meziroční nárůst při sedmnáctiprocentním růstu obratu na 81,27 miliardy dolarů. Hlavním zdrojem nových příjmů jsou cloudové služby spojené s umělou inteligencí.
Firmě se daří vydělávat i na koncových zákaznících díky předplatnému Microsoft 365, jehož výnosy se meziročně zvýšily o 29 procent. Výsledky kazí divize zaměřená na osobní počítače a herní zábavu s klesajícími tržbami.
Co se dočtete dál
- Jak se dařilo jednotlivým divizím Microsoftu a které oblasti nejrychleji rostly.
- Kde má firma velký potenciál a kolik uživatelů už má Windows 11.
- Proč je herní divize Xbox pro Microsoft zklamáním.
