Dvě ze tří nejúspěšnějších AI firem vydaly ve čtvrtek nové verze svých velkých jazykových modelů. Anthropic nejprve představil Claude Opus 4.6 jako svůj nejchytřejší model schopný odhalovat a napravovat chyby, které sám udělá. Jen pár desítek minut později oznámila společnost OpenAI nástup GPT-5.3 Codex, který firma označila za nejlepší model pro tvorbu aplikací na trhu. Nejen schopnější, ale také rychlejší a levnější.

Oba „novorozenci“ posouvají hranice toho, co umělá inteligence dokáže. Obě firmy k tomu přistupují opačně a nové modely odráží odlišnou politiku Anthropicu a OpenAI a jejich vzájemnou nevraživost.

Co se dočtete dál

  • Co nového nabízí nové modely od Anthropicu a OpenAI.
  • Proč se mluví o ideologické válce mezi oběma firmami.
  • Co soupeření a nové produkty Anthropicu a OpenAI znamenají pro Google.
