Po pěti letech se fanoušci brzy dočkají nového titulu kreativního studia Amanita Design. Autoři Samorostu, Machinária či pohádkových Pilgrims nový projekt vyrobili z lepenky a barev.
Phonopolis zůstává věrná principům adventur, kde nehraje roli rychlost, ale logické myšlení a řešení prostorových hádanek. Jde o první titul studia se skutečným dabingem. Celé prostředí i postavy jsou navíc vyrobeny ručně z papíru.
Co se dočtete dál
- Kdy má hra od Amanity vyjít a na jaké platformě bude dostupná.
- Kdo a jak dlouho na Phonopolis pracuje a kdo vývoj financuje.
- Co nabízí hratelné demo a jaké hádanky v něm hráče čekají.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.