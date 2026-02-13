První díl Kingdom Come: Deliverance už před rokem zaznamenal deset milionů prodaných kopií. Další miliony ještě přibudou díky vydání nové verze hry pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Autoři na konzole dostali lepší grafické zpracování určené původně pro počítače a přidali i český fanouškovský dabing, který byl zatím dostupný pouze na počítačích a konzolích Nintendo Switch.
Cíl studia Warhorse je jasný: nalákat do Posázaví hráče, kteří poprvé do českého středověku vstoupili s druhým dílem. Kingdom Come: Deliverance 2, které minulý týden oslavilo první narozeniny a pět milionů prodaných kopií, připomíná příběh prvního dílu v dialozích herních postav a krátkých filmových sekvencích.
První díl je celkově úspěšnější, vývojáři dnes oznámili, že se první hry prodalo už 11 milionů kopií.
Co se dočtete dál
- Co nového přináší aktualizace Kingdom Come: Deliverance pro současné konzole.
- Jak výrazný je rozdíl mezi verzí pro PS4 a PS5 a kde vylepšení chybí.
- Jak si vylepšený první díl vede ve srovnání s rok starým pokračováním.
