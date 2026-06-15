Nová šéfka herní divize Microsoftu Asha Sharma má za sebou prvních sto dní ve funkci. Fanoušky značky Xbox potěšila snížením ceny předplatného Game Pass, návratem k exkluzivitě některých herních titulů a také nově představenou výroční verzí konzole Xbox Series X.

Jen několik dní po oficiální oslavě 25 let značky Xbox ale přišla studená sprcha. Sharma totiž oznámila zásadní změny. Drsné sdělení obalila do pozitivních statistik, ale budoucnost Xboxu vypadá bledě.

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Co se dočtete dál

  • Jaké problémy vidí nová šéfka Xboxu po třech měsících ve funkci.
  • Co o pozici Xboxu v rámci Microsoftu prozrazují aktuální čísla.
  • Kdy lze čekat další vlnu propouštění v herních studiích a jaké má firma další možnosti.
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