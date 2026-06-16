Evropské firmy přišly na konci minulého týdne o přístup k nejschopnějšímu modelu umělé inteligence na trhu. Anthropic po zásahu americké vlády znepřístupnil svůj nový Fable 5 všem uživatelům a nadále se k němu dostanou pouze Američané.

I když to mezi odborníky vyvolalo rozhořčení, pro většinu firem nejde o zásadní ztrátu. Využívat absolutně nejlepší modely umělé inteligence je často zbytečně drahé. V rozhovoru pro HN to uvedl šéf kanceláře technického ředitele Google Cloud pro Evropu John Abel, který současný přístup většiny společností k umělé inteligenci považuje za neefektivní.

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Co se dočtete dál

  • Jakou chybu firmy nejčastěji dělají při zavádění umělé inteligence.
  • Jak správně začít se zaváděním umělé inteligence a neplatit zbytečně moc.
  • Proč Google mění firemní procesy místo pouhého urychlování těch stávajících.
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