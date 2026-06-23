Pokud Evropa nezmění svůj přístup k umělé inteligenci plný regulace, budeme chudí, bez práce a nešťastní. To je závěr dokumentu Evropa 2031: Co pro nás znamená nepochopení umělé inteligence. Údajný tragický konec evropských sociálních států a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem je varováním, které má přesvědčit Evropany ke změně kurzu. Není to ale tak jednoznačné: Evropa 2031 není vědecká studie, ale politicko-korporátní fikce, za kterou stojí nový evropský think-tank Arq Foundation.
Nejlepší AI model není vždy nejlepší volba. Firmy podle technického experta Googlu plýtvají penězi i časem
Sugestivní styl dokumentu a aktuální dění v čele se zákazem exportu AI modelu Fable 5 mimo USA upoutaly pozornost i na Summitu G7.
Co se dočtete dál
- Proč autoři považují datová centra za klíč k budoucí evropské prosperitě.
- Jak novela pracuje s reálnými daty o výpočetním výkonu USA a Evropy a proč vyvolává otázky ohledně střetu zájmů.
- Kdo za dokumentem stojí a jakou za ním najdeme českou stopu.
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