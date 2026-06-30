Sluchátka Anker Soundcore Space One Pro překvapivě uspěla v našem srovnávacím testu. Nyní jsme mohli vyzkoušet nejvyšší model plně bezdrátových in-ear sluchátek stejné značky.

Soundcore Liberty 5 Pro Max lákají na netradiční krabičku s velkým dotykovým displejem a AI funkcemi, i když jejich nejsilnější zbraní je schopnost dobře tlumit zvuky z okolí a pohodlné a bezpečné usazení v uchu.

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Co se dočtete dál

  • Jak si Soundcore vede proti dosavadní špičce v podobě AirPods Pro 3 a Technics EAH-AZ100.
  • Co nabíjecí krabička s mikrofonem a proč za 24 měsíců bude horší.
  • Jak jsou na tom Soundcore Liberty 5 Pro Max zvukově a jak získat zvuk na míru.
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