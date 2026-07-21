Londýnská značka Nothing umí dvě věci: dostat z daného rozpočtu maximum a obalit výsledek do unikátního designu. A s trochou nadsázky můžeme přidat i to, že čím levnější produkt Nothing je, tím lepší nabízí hodnotu.
V případě sluchátek Ear 3(a) to rozhodně platí. Nejnovější bezdrátové špunty vypadají skvěle, nabízí unikátní funkci a cena 2499 korun je lákavá, pokud máte rádi silné basy.
Co se dočtete dál
- Proč jsou továrně nastavené basy až přehnané a jak je během minuty opravit.
- Jak si Nothing Ear 3(a) vedou v aktivním potlačení hluku a při telefonování.
- Čím se od konkurence odlišují a komu budou za 2499 korun dávat největší smysl.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.