Představte si, že jste si koupili televizi za půl milionu korun a hned po jejím zapnutí na vás vedle skvělého obrazu čekají reklamy. Nová praxe se rozšířila i na počítačové monitory, což se týká třeba společnost LG. Firma využila technologii operačního systému Windows, která umožňuje automatickou instalaci ovládacího softwaru nově připojených zařízení. Vedle potenciálně užitečných programů se ale uživatelům začala ukazovat i reklama na antivirový software. LG není jediné a problém nevyžádané inzerce na displejích se týká stovek milionů lidí.

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Co se dočtete dál

  • Jak LG zneužilo Windows Update k distribuci reklamní aplikace ke svým monitorům.
  • Proč výrobci elektroniky kazí zákazníkům zážitek z koupeného zboží a jak dlouho to dělají.
  • Jak reklamu na televizích a monitorech alespoň částečně omezit.

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