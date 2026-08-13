Garmin Cirqa je nenápadný bezdisplejový náramek, který měří vše důležité, aniž by si neustále říkal o pozornost. Výrobce navíc přidal chytrou automatickou detekci aktivit, pohodlný řemínek a funkce známé z výrazně dražších hodinek. 

V porovnání s Whoopem, který patří mezi průkopníky náramků bez displeje, je nošení Garmin Cirqa mnohem komfortnější. Pouzdro je navíc lehce zakřivené, takže se ještě o něco lépe přizpůsobí zápěstí a člověk má pocit, že ohyb i trochu víc zamezuje vstupu externího světla ke snímači. Kde jsou jeho výhody a slabiny?

Zbývá vám ještě 95 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.