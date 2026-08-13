Garmin Cirqa je nenápadný bezdisplejový náramek, který měří vše důležité, aniž by si neustále říkal o pozornost. Výrobce navíc přidal chytrou automatickou detekci aktivit, pohodlný řemínek a funkce známé z výrazně dražších hodinek.
V porovnání s Whoopem, který patří mezi průkopníky náramků bez displeje, je nošení Garmin Cirqa mnohem komfortnější. Pouzdro je navíc lehce zakřivené, takže se ještě o něco lépe přizpůsobí zápěstí a člověk má pocit, že ohyb i trochu víc zamezuje vstupu externího světla ke snímači. Kde jsou jeho výhody a slabiny?
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