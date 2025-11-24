Chytré hodinky od Googlu si našly místo na trhu díky neobvyklému designu, který připomíná klasické „cibule“ z devatenáctého století. Od loňského roku Pixel Watch přináší nadstandardní funkce spojené se sledováním kvality spánku a sportovních aktivit díky propojení s aplikací Fitbit.
Firma letos ukázala více změn než nejbližší konkurence. Hodinky mají lepší design, displej i nový čipset, který prodlužuje výdrž a mění systém nabíjení. Příjemnou změnou je také nová funkce automatického rozpoznání aktivit, díky níž Google zvyšuje tlak na Samsung. Pixel Watch 4 skrývají i menší revoluci, která vyžaduje šroubovák.
Co se dočtete dál
- Jak se nová verze Pixel Watch změnila proti svému předchůdci.
- Jak dlouho Pixel Watch 4 vydrží na jedno nabití a jak rychle se opět dobije.
- Co nového nabízí inovovaný software s umělou inteligencí.
