Chytré hodinky mají stále více konkurence, včetně nových náramků bez displeje s dlouhou výdrží. Samsung proti tomu trendu představil dvojici nových hodinek, které mají jediný cíl: zbavit uživatele strachu o výdrž baterie.

Samsung překonal vlastní ego, a místo použití svých čipů Exynos koupil procesory Snapdragon Wear Elite a zvýšil kapacitu baterií. Přesto se mu podařilo hodinky Galaxy Watch Ultra2 zmenšit, jsou o 1,4 milimetru tenčí.

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Co se dočtete dál

  • Proč Samsung po letech opustil vlastní procesory Exynos a vsadil na Qualcomm.
  • Jak nové Galaxy Watch Ultra2 prodlužují výdrž baterie a co přidávají pro sportovce i potápěče.
  • Jaké nové zdravotní funkce Samsung přidal a kolik budou hodinky stát.

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