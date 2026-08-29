Federální soudkyně Rita Linová ze Severního distriktu Kalifornie ve čtvrtek zrušila rozhodnutí Pentagonu, které označilo Anthropic za firmu představující riziko pro bezpečnost amerických armádních systémů.
Bezprecedentní krok Pentagonu přišel poté, co Anthropic odmítl smluvní podmínky, které by ministerstvu umožnily využívat jeho umělou inteligenci mimo jiné k autonomnímu řízení zbraňových systémů. Představitelé firmy tento způsob využití AI veřejně kritizovali a podle soudkyně právě jejich nesouhlas posloužil Pentagonu jako záminka k potrestání Anthropicu.
Co se dočtete dál
- Co Anthropic odmítl Pentagonu povolit a proč kvůli tomu přišel o vojenské kontrakty.
- Proč soudkyně označila postup americké vlády za protiústavní odvetu.
- Jak může verdikt změnit pravidla pro používání AI v americké armádě.