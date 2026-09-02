Anthropic tento týden představil nové verze svých dvou nejlepších modelů umělé inteligence. Veřejnosti je určený Fable 5.1, vybraní partneři pak získají přístup k modelu Mythos 5.1, který má unikátní schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti či biologického výzkumu.

Americká AI laboratoř deklaruje výrazně lepší výsledky u vědeckých úloh, ale největší změnou má být úspornější provoz. Anthropic slibuje snížení nákladů na běh AI agentů až o polovinu. Příjemnou finanční pohádku ale rychle zkazil nezávislý test a nové zprávy o modelu Astra od OpenAI.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • V čem se nový model Fable 5.1 nejvíce zlepšil a kde bude benevolentnější.
  • Proč jsou tvrzení o levnějším provozu Fable 5.1 zavádějící.
  • Co OpenAI tvrdí o schopnostech modelu Astra při hledání dosud neznámých bezpečnostních chyb.

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.