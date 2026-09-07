Měl bych psát recenzi, ale ještě jsem neslyšel Child in Time. A pak musím zkusit Great Spirit od Armina…“ No, trvalo to hodiny. Testování sluchátek Sennheiser Momentum True Wireless 5 bylo zábavnější, než jsem očekával. Novinka německé značky se švýcarským majitelem dorazila na test jen pár dní před svým oficiálním odhalením a na poslední chvíli jsem ještě stahoval aktualizaci firmwaru. Hlavním lákadlem nového modelu přitom neměl být zvuk, ale mechanická změna.
Co se dočtete dál
- Jak Sennheiser změnil konstrukci svých nejlepších in-ear sluchátek .
- Co Momentum True Wireless 5 dokážou se zvukem a jak na tom jsou v porovnání se sluchátky od Sony a Applu.
- V čem se Sennheiser nejvíce zlepšil a jak novinky mění hodnotu sluchátek.