Měl bych psát recenzi, ale ještě jsem neslyšel Child in Time. A pak musím zkusit Great Spirit od Armina…“ No, trvalo to hodiny. Testování sluchátek Sennheiser Momentum True Wireless 5 bylo zábavnější, než jsem očekával. Novinka německé značky se švýcarským majitelem dorazila na test jen pár dní před svým oficiálním odhalením a na poslední chvíli jsem ještě stahoval aktualizaci firmwaru. Hlavním lákadlem nového modelu přitom neměl být zvuk, ale mechanická změna.

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Co se dočtete dál

  • Jak Sennheiser změnil konstrukci svých nejlepších in-ear sluchátek .
  • Co Momentum True Wireless 5 dokážou se zvukem a jak na tom jsou v porovnání se sluchátky od Sony a Applu.
  • V čem se Sennheiser nejvíce zlepšil a jak novinky mění hodnotu sluchátek.

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