Rok 2026 je ztracený. Vysoké ceny počítačových čipů donutily výrobce počítačů i telefonů k bezprecedentním krokům. Zdražuje se, a zákazníci za své peníze někdy dostanou i méně než před rokem. To platí i pro letošní telefony od Googlu.
Pixel 11 Pro XL je letos v základní variantě ochuzený. Google navíc zvýšil ceny a údajné největší lákadlo v podobě oživené notifikační diody v praxi připomíná rozdíl mezi reklamními fotkami luxusních hamburgerů a předraženou smutnou houskou bez okurky z reálného McDonalds.
Google už ale léta ukazuje, že nejlepší hardware na trhu není bezpodmínečně nutný, když si sami vyvíjíte čipy i operační systém.
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