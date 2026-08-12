Google představil řadu telefonů Pixel 11 a marketingové materiály jsou plné superlativů: "dosud nejrychlejší", "dosud nejodolnější", "nekompromisní".  Realita je mnohem skromnější a odpovídá dlouhodobému postavení telefonů od Googlu. Jsou unikátní, ale nikdy nebyly nekompromisní. V současné situaci s cenami počítačových čipů, a zejména operačních pamětí, Google na kompromisech ještě přidal.

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Co se dočtete dál

  • Co se u Pixelů 11 skutečně změnilo a proč nový model není takovou revolucí, jak tvrdí Google.
  • Kolik letos stojí jednotlivé konfigurace a za kolik si Google nechá připlatit za 16 GB RAM.
  • Které novinky mají reálný význam a které jsou spíš na efekt.

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