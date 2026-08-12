Google představil řadu telefonů Pixel 11 a marketingové materiály jsou plné superlativů: "dosud nejrychlejší", "dosud nejodolnější", "nekompromisní". Realita je mnohem skromnější a odpovídá dlouhodobému postavení telefonů od Googlu. Jsou unikátní, ale nikdy nebyly nekompromisní. V současné situaci s cenami počítačových čipů, a zejména operačních pamětí, Google na kompromisech ještě přidal.
Co se dočtete dál
- Co se u Pixelů 11 skutečně změnilo a proč nový model není takovou revolucí, jak tvrdí Google.
- Kolik letos stojí jednotlivé konfigurace a za kolik si Google nechá připlatit za 16 GB RAM.
- Které novinky mají reálný význam a které jsou spíš na efekt.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.