Android 17 je na světě. Google vypustil aktualizaci svého mobilního operačního systému v úterý večer. Jako první se k nové variantě Androidu dostali uživatelé telefonů Pixel, kteří získali i několik exkluzivních funkcí.
Přehlídka nových funkcí Androidu 17 je letos poměrně chudá, podobně jako v případě iOS 27. Google je na tom zdánlivě hůře, protože umělou inteligenci Gemini přidal už před rokem a nejvýraznější nové funkce přijdou až v aktualizaci v průběhu léta.
Co se dočtete dál
- Jak Android 17 zabrání aplikacím zahlcovat operační paměť.
- Na jaké nové funkce si ještě počkají všichni užvatelé Androidu.
- Jak se liší přínos nové verze pro tři různé varianty Androidu.
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