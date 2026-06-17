Android 17 je na světě. Google vypustil aktualizaci svého mobilního operačního systému v úterý večer. Jako první se k nové variantě Androidu dostali uživatelé telefonů Pixel, kteří získali i několik exkluzivních funkcí.

Přehlídka nových funkcí Androidu 17 je letos poměrně chudá, podobně jako v případě iOS 27. Google je na tom zdánlivě hůře, protože umělou inteligenci Gemini přidal už před rokem a nejvýraznější nové funkce přijdou až v aktualizaci v průběhu léta.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak Android 17 zabrání aplikacím zahlcovat operační paměť.
  • Na jaké nové funkce si ještě počkají všichni užvatelé Androidu.
  • Jak se liší přínos nové verze pro tři různé varianty Androidu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.