ChatGPT nabízí novou verzi nástroje určeného k vytváření obrázků na přání. OpenAI novinku označuje jako ChatGPT Images 2.5 a slibuje realističtější objekty, ostřejší detaily a přesnější nástroje na další editaci vytvořených obrázků. Výrazný pokrok firma udělala v efektivitě nového modelu AI: výstupy systém generuje až o polovinu rychleji.

Nejvýraznější novinkou je integrovaný skicák, který slouží jako vizuální inspirace pro umělou inteligenci. OpenAI se inspirovala u dekádu starého výzkumu Googlu, který dokázal rozpoznat nakreslené objekty a na základě náčrtků navrhnout kvalitnější výstup.

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Co se dočtete dál

  • Jak funguje nový skicák v ChatGPT a proč může být přesnější než slovní popis kompozice.
  • Co se změnilo v zachování postav a objektů při opakovaných úpravách.
  • Jak se liší nové modely GPT-Image-2.5 Flare a Sunburst a kolik za ně zaplatí vývojáři.

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