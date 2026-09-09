ChatGPT nabízí novou verzi nástroje určeného k vytváření obrázků na přání. OpenAI novinku označuje jako ChatGPT Images 2.5 a slibuje realističtější objekty, ostřejší detaily a přesnější nástroje na další editaci vytvořených obrázků. Výrazný pokrok firma udělala v efektivitě nového modelu AI: výstupy systém generuje až o polovinu rychleji.
Nejvýraznější novinkou je integrovaný skicák, který slouží jako vizuální inspirace pro umělou inteligenci. OpenAI se inspirovala u dekádu starého výzkumu Googlu, který dokázal rozpoznat nakreslené objekty a na základě náčrtků navrhnout kvalitnější výstup.
Co se dočtete dál
- Jak funguje nový skicák v ChatGPT a proč může být přesnější než slovní popis kompozice.
- Co se změnilo v zachování postav a objektů při opakovaných úpravách.
- Jak se liší nové modely GPT-Image-2.5 Flare a Sunburst a kolik za ně zaplatí vývojáři.