Microsoft tento týden proměnil svou službu Copilot. Posmívané nástroje umělé inteligence, které výrobce Windows a Office integroval do svých produktů a vyčlenil jim i vlastní klávesu na nových laptopech, se nyní prezentují jako operační systém.
Microsoft změnil uživatelské rozhraní Copilota a v jednom prostoru nabízí tři základní prvky: klasického chatbota, programátorské nástroje a neustále aktivního agenta, který se inspiroval u projektu ClawdBot/OpenClaw. Microsoft slibuje, že nový Copilot bude stejně přelomový jako kdysi Microsoft Office.
Co se dočtete dál
- Co všechno Microsoft nově schovává pod jedním Copilotem.
- Proč se jeho autonomní agent opírá o technologii OpenClaw.
- Jak se s rostoucí autonomií AI mění bezpečnost i účet za její používání.