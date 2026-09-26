Microsoft tento týden proměnil svou službu Copilot. Posmívané nástroje umělé inteligence, které výrobce Windows a Office integroval do svých produktů a vyčlenil jim i vlastní klávesu na nových laptopech, se nyní prezentují jako operační systém.

Microsoft změnil uživatelské rozhraní Copilota a v jednom prostoru nabízí tři základní prvky: klasického chatbota, programátorské nástroje a neustále aktivního agenta, který se inspiroval u projektu ClawdBot/OpenClaw. Microsoft slibuje, že nový Copilot bude stejně přelomový jako kdysi Microsoft Office.

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Co se dočtete dál

  • Co všechno Microsoft nově schovává pod jedním Copilotem.
  • Proč se jeho autonomní agent opírá o technologii OpenClaw.
  • Jak se s rostoucí autonomií AI mění bezpečnost i účet za její používání.

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