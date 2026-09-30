Odolný počítač není zařízení, které si člověk kupuje kvůli lepšímu displeji nebo nižší hmotnosti. Jeho smyslem je fungovat tam, kde běžný notebook nebo tablet selže. Toughbooky od Panasonicu jsou nejsilnější značkou na trhu s přibližně čtyřicetiprocentním podílem.
Firma letos slaví třicet let od výroby prvního odolného počítače a na akci v Londýně představila dva nové modely, které odstraňují dlouhodobou slabinu obrněných laptopů – používání starších procesorů.
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