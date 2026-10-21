Tohle není typická recenze nejlepších chytrých hodinek od Applu, i když měla být a možná by nevyzněla čistě pozitivně. Novinka je totiž příliš podobná svému předchůdci. Apple nezměnil osvědčený a populární design, lepší není ani displej a chytřejší Siri v Česku nefunguje.

Hodinky slibují také přesnější měření životních funkcí i sportovních výkonů. To potenciálně nejhodnotnější na nich je ale schopnost odhalit zdravotní potíže. Apple toho umí hodně a pomohl zvýšit povědomí o několika málo známých diagnózách, i když v jejich odhalování není vždy stoprocentní. Nechtěně jsem to otestoval v praxi.

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Co se dočtete dál

  • Proč ani nejdražší hodinky Applu nedokázaly odhalit problém, který jejich majitel dobře zná.
  • Jaké zdravotní upozornění přišlo místo toho a co následovalo po jedné špatné noci.
  • Za co se u Apple Watch Ultra 4 vyplatí připlatit a kde už konkurence nabízí víc.
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