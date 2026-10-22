Trh s mobilním příslušenstvím z jedné strany válcují privátní značky velkých e-shopů spolu s čínskými Temu a AliExpressem. Z té druhé si své teritorium hlídá Apple. Přesto se v tomto prostoru dokázala prosadit česká značka Epico, která před dvanácti lety začínala s dřevěnými kryty na iPhone 4.
Letos firma zaujala představením záruky, která připomíná legendární sluchátka Koss Porta Pro. Deset let od nákupu vymění zboží za nový kus či srovnatelný produkt, který je v současné nabídce.
„Když si kupujete něco z Temu za jednotky dolarů, je prodejní cena často nižší než moje výrobní náklady. My jsme uprostřed,“ vysvětluje šéf společnosti Epico Roman Nováček v rozhovoru pro Hospodářské noviny.
HN: Letos jste na veletrhu IFA mezi prvními firmami ukazovali příslušenství pro iPhone Duo, dva týdny před jeho oficiálním představením. Jak se tohle stane?
Co se dočtete dál
- Jak Epico získává rozměry nových iPhonů ještě před jejich představením.
- Proč firma odmítá soutěžit s levnými značkami z čínských tržišť.
- Co přesně zákazníkům slibuje desetiletá záruka a kde má své limity.
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