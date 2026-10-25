Téměř kapesní zesilovače byly ještě před pár lety terčem posměchu „audiofilů“, dnes pohání i high-endové aktivní reprosoustavy za miliony korun. Je to paradox, protože špičkový digitální zesilovač můžete pořídit za pár tisíc korun.

Fosi Audio ZA3 je typický představitel tohoto trendu. V ČR se prodává za 4190 korun, přímo od výrobce se díky aktuální akci dá pořídit v přepočtu ještě o 700 korun levněji. Každá skvělá nabídka sice musí skrývat háček, ale v případě ZA3 to není nic hrozného. Jen samotný zesilovač toho totiž moc nepřehraje.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč může malý zesilovač za čtyři tisíce korun nahradit mnohem dražší přístroj.
  • Jak si Fosi Audio ZA3 poradilo s klasickými reprosoustavami Bowers & Wilkins, Yamahou a AQ.
  • Co zesilovači chybí a kdy se vyplatí připlatit za streamer nebo integrovaný zesilovač.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.