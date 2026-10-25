Téměř kapesní zesilovače byly ještě před pár lety terčem posměchu „audiofilů“, dnes pohání i high-endové aktivní reprosoustavy za miliony korun. Je to paradox, protože špičkový digitální zesilovač můžete pořídit za pár tisíc korun.
Fosi Audio ZA3 je typický představitel tohoto trendu. V ČR se prodává za 4190 korun, přímo od výrobce se díky aktuální akci dá pořídit v přepočtu ještě o 700 korun levněji. Každá skvělá nabídka sice musí skrývat háček, ale v případě ZA3 to není nic hrozného. Jen samotný zesilovač toho totiž moc nepřehraje.
Co se dočtete dál
- Proč může malý zesilovač za čtyři tisíce korun nahradit mnohem dražší přístroj.
- Jak si Fosi Audio ZA3 poradilo s klasickými reprosoustavami Bowers & Wilkins, Yamahou a AQ.
- Co zesilovači chybí a kdy se vyplatí připlatit za streamer nebo integrovaný zesilovač.
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