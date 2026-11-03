Skládací telefony už sedm let přešlapují na místě jako technologická rarita pro nadšence, kteří jsou ochotní přimhouřit oči nad rýhou uprostřed displeje a křehkou konstrukcí. Ještě v září tvořily pouhá dvě procenta všech prodaných telefonů a nejvíce se jim daří v Asii.
Poslední čtvrtletí roku 2026 možná přinese změnu, a to díky nové „skládačce“ od Applu. Bude ale záležet na tom, kolik svých telefonů iPhone Duo dokáže výrobce dostat do rukou zákazníků. Firma z Cupertina se navíc odhodlala ke vstupu do tohoto segmentu s podobným zpožděním jako při představení prvního iPhonu s OLED displejem.
Deset dní s iPhonem Duo nám ukázalo silné stránky Applu, který dokáže snadno okouzlit krásnými animacemi a skvělým zpracováním. Žádný jiný telefon dnes nepoutá tolik pozornosti. Ještě více jsou ale vidět nedostatky a kompromisy, které firma prodává za 54 990 korun.
Co se dočtete dál
- Jak Apple dokázal využít skládací konstrukci a v čem je lepší než konkurence.
- Kde dělá novinka největší konmpromisy a jak je to s odolností a neviditelným předělem displeje.
- Jaké aplikace ukazují možnosti iPhonu Duo nejlépe a proč na tom moc nezáleží.
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