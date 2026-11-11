Vivo z pověrčivosti přeskočilo nešťastnou čtyřku a v Česku za týden začne prodávat novou generaci své vlajkové řady X. Telefon X500 Pro Max, podobně jako jeho předchůdce, skrývá za telefonní fasádou větší ambice.

Zaměření na fotografii a video díky spolupráci se značkou Zeiss je patrné i u základní verze telefonu. Mnohem větší krabice s variantou Photographer Kit už mění telefon ve falešnou zrcadlovku s velkým teleobjektivem, který u západních značek nemá obdobu.

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Co se dočtete dál

  • Jak si vede 200Mpx teleobjektiv a kdy už fotografie začíná vylepšovat umělá inteligence.
  • Kdy má smysl použití externích teleobjektivů a v čem je to komplikované.
  • Kde výrobce šetřil a jak se to projevuje v praxi.
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