Vivo z pověrčivosti přeskočilo nešťastnou čtyřku a v Česku za týden začne prodávat novou generaci své vlajkové řady X. Telefon X500 Pro Max, podobně jako jeho předchůdce, skrývá za telefonní fasádou větší ambice.
Zaměření na fotografii a video díky spolupráci se značkou Zeiss je patrné i u základní verze telefonu. Mnohem větší krabice s variantou Photographer Kit už mění telefon ve falešnou zrcadlovku s velkým teleobjektivem, který u západních značek nemá obdobu.
Co se dočtete dál
- Jak si vede 200Mpx teleobjektiv a kdy už fotografie začíná vylepšovat umělá inteligence.
- Kdy má smysl použití externích teleobjektivů a v čem je to komplikované.
- Kde výrobce šetřil a jak se to projevuje v praxi.
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