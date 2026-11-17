První počítače s procesorem Nvidia Spark jsou tady. K nám se dostala Yoga 9 Pro od Lenova vybavená výkonnější variantou platformy RTX Spark N1X a téměř hříšnou kapacitou sdílené operační paměti 128 GB. To je maximum, které Nvidia podporuje.
Yoga ani jiný počítač s procesorem od Nvidie nemíří na masy. Podobně jako špičkové verze Macbooků Pro chce oslovit dvě nebo tři skupiny uživatelů: zájemce o umělou inteligenci, softwarové vývojáře a kreativní profesionály, kterým Lenovo kromě výkonu a spousty paměti nabídne i OLED displej s certifikáty zaručujícími věrné zobrazení barev.
Co se dočtete dál
- V čem Yoga 9 Pro s čipovou sadou Nvidia RTX Spark vyniká.
- Jaké jazykové modely lze provozovat na notebooku se 128GB sdílené paměti.
- Jak na tom Yoga s Nvidií je ve srovnání s nejnovějšími Macbooky Pro.
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