Říká se, že je to malý, ale nesmírně důležitý kousek plastu. SIM karta už třicet let umožňuje lidem snadno měnit telefony i poskytovatele mobilních služeb. A není to kousek plastu, je to mikropočítač, který je shodou okolností uložený v plastovém balení. A nyní slaví třicátiny. Část telefonů se sice bez fyzické SIM obejde, přesto v době čipového hladomoru stojí za to se s nimi blíže seznámit.

SIM karty byly původně podobné platebním kartám, měly stejnou velikost i podobnou čipovou část, jako mají moderní platební karty. Nebylo to náhodou ani proto, že by se SIM karty měly nosit v peněženkách, které mají standardizovanou velikost. Je to proto, že platební karty i SIM karty spojují patenty společnosti Giesecke+Devrient. Ta koncept chytré karty vyvinula už v šedesátých letech, o patent požádala v roce 1968 a prosadila ho i v bankovnictví. Což také není náhoda, protože G+D už asi 160 let patří mezi největší tiskárny cenin na světě.

SIM nicméně nevznikla proto, že se pánové z tiskárny rozhodli rozšířit byznys, ale kvůli nástupu mobilních sítí a potřebě identifikovat předplatitele. Jde o ztělesnění standardu pro identifikaci uživatelů, který navrhl Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích pod označením TS 11.11. SIM karta obsahuje malý počet identifikačních dat, primárně ICCID, unikátní identifikační číslo samotného integrovaného obvodu v kartě a hesla pro ověření přístupu k obsahu karty. První karty měly malou kapacitu paměti, další revize přidaly možnost uložit 250 kontaktů a několik textových zpráv, poté přišla technologie SIM Toolkit, která obsahovala i základní aplikace podle specifikací mobilních operátorů.

Marketingový snímek SIM přímo od prvotního zdroje Foto: Giesecke+Devrient

Prvních 300 SIM prodala společnost Giesecke+Devrient před třiceti lety finskému operátorovi Radiolinja, který má dnes hezčí jméno Elisa. Dodávka dorazila 18. listopadu, takže to máme skoro na den přesně. Po pěti letech na trhu se klasická velikost karty přežila, kvůli miniaturizaci telefonů se objevila miniSIM. Pak už do vývoje SIM promluvil Apple, který jako první začal používat novou velikost – mikroSIM pro iPhone 4 a iPady. To ale nestačilo, a tak v roce 2012 přišla nanoSIM, která je jen o vlas větší než samotný mikročip.

Nyní Apple stejně jako nové velikosti SIM tlačí koncept elektronické SIM, která má potřebné obvody integrované v telefonech a dalších zařízeních a data potřebná pro využívání mobilních služeb se do ní nahrají přes internet. Elektronická SIM by měla potenciálně umožnit ještě větší svobodu při změně telefonů a poskytovatelů služeb. V praxi to ale zatím neplatí. eSIM stále ještě často vyžaduje návštěvu pobočky operátora nebo schválení procesu přenosu eSIM mezi zařízeními, zatímco fyzickou SIM stačí prostě vyndat a přesunout. To však není problém technologie, ale její implementace a operátorů. A tak to je se vším.

Každopádně SIM nekončí a píchátka pro jejich vylovení z útrob telefonu budou stále patřit do mojí kápezetky.

Větší Průša za půl roku

Tento týden o sobě daly vědět i české firmy. Rohlík chce dluhopisy, Průša chce vyrábět ještě větší tiskárny. Po dlouhém naznačování český jednorožec Prusa Research oficiálně představil tiskárnu Original Prusa XL s technologií Core XY. Nová větší tiskárna zvládne vytisknout objekty s rozměry až 36 x 36 x 36 cm, což je podle Pepy Průši ideální kompromis mezi velikostí a mechanickými vlastnostmi tiskárny – čím větší rozměry, tím větší potenciální problémy jsou s přesností kvůli vibracím, setrvačnosti těžké tiskové hlavy a dalším fyzikálním nepřátelům zvětšování.

Do kostky s hranou 36 cm se podle Průši vejde většina objektů, které uživatelé tisknou, například helmy pro cosplay v životní velikosti nebo architektonické modely. Součástí tiskárny jsou i nové držáky na filament s větší nosností, protože větší tisky budou mít větší spotřebu filamentu. Hlavní technologickou změnou pro samotný tisk je ale nová tisková hlava, která slibuje perfektní první vrstvu bez kalibrace. Tiskárna si automaticky oťuká celou podložku a velmi přesně změří, jak je potřeba tisknout. Tisknout bude možné jedním, třemi či pěti materiály najednou. Nová je i samotná vyhřívaná tisková podložka, elektronika, motory… skoro všechno. Detaily popisují „průšové“ na svém blogu.

Tiskárnu je možné už nyní objednat, tím ale narážíme na ty horší zprávy. Kvůli stavu světové ekonomiky je problém s dodávkami spousty součástek, takže prozatím Prusa Research spustil předobjednávky na stroje, u kterých počítá s výrobou ve druhém až třetím čtvrtletí příštího roku. Základní model přijde na 53 tisíc jako polotovar a na 66 tisíc v plně složeném stavu. Model s pěti tiskovými hlavami přijde na 106 tisíc, ale tisknout bude také o sto šest. Předobjednávka vyžaduje rezervační poplatek ve výši pěti tisíc korun. Čekání ale bude dlouhé, protože předobjednávky běží už více než 24 hodin, takže fronta určitě nabrala na délce. Navzdory poměrně vysoké ceně jde totiž o splněný sen pro spoustu fanoušků 3D tisku, kterým byl standardní „průša“ moc malý.

Z naší zahrádky

Zpravodajství jsme se věnovali i na Techu. Smutné, ale fascinující je to v Activision Blizzard. Firma čelí žalobám kvůli sexuálním útokům a diskriminaci žen a nyní se ukázalo, že generální ředitel firmy o problémech věděl a pomáhal je tutlat. Proti němu se nyní vyhradili i šéfové herních divizí Sony a Microsoftu.

Apple, o kterém jsme posledně psali, udělal pod tlakem nečekanou věc. Oznámil program domácích oprav, který zpřístupní koncovým uživatelům servisní manuály i náhradní díly pro opravy mimo autorizované servisy. Není to ale výsledek prozření v Applu, nýbrž výsledek práce aktivistů, kteří přiměli k akci i amerického prezidenta. To si zaslouží odemknutí.

Ze tří recenzí tento týden vybíráme test už druhého notebooku s OLED displejem. Tentokrát jde o Lenovo Yoga Slim 7 Pro, které pohání čip, který v procesorovém výkonu bez problémů konkuruje novým Macbookům, což je samo o sobě zajímavé. Navíc je výrazně levnější.

