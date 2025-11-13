Never Settle. Slogan značky OnePlus od jejího vzniku vyzývá zákazníky, aby chtěli víc. Aby se nespokojili s tím, co jim nabízí Apple a Samsung. Vznikla přitom s cílem porazit dva nejprodávanější konkurenty tím, že za výrazně méně peněz nabídne skoro stejně dobrý mobil.
Toto lákadlo přestalo fungovat a nyní přichází OnePlus 15 s jinou strategií. Je to první telefon s nejvýkonnějším mobilním procesorem na světě, největší uhlíkovou baterií s obří výdrží a s příslibem skvělých fotografií, i pod vodou.
To všechno se nedá dělat s bazarovou cenou, a OnePlus si věří. Tak moc, že nám nový smartphone na testování poskytl s třítýdenním předstihem. A evropskému publiku ho představil v Praze.
Co se dočtete dál
- Jak výkonný je nový procesor a celý telefon OnePlus 15 a kde jsme narazili na jeho slabiny.
- Co OnePlus přináší nového u fotoaparátů po skončení spolupráce se značkou Hasselblad.
- Jak telefon uspěl ve srovnání s iPhonem 17 Pro Max a dalšími vlajkovými modely.
