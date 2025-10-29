Malý Pixel 10 Pro jsem po testování základního modelu Pixel 10 a „profesionála“ s velkou úhlopříčkou schválně odložil. Čekal jsem na to, s čím přijde Apple. Ten letos překonal sám sebe a to situaci Googlu zkomplikovalo.
Po více než měsíci s nejlepším iPhonem historie jsem se ale k Pixelu 10 Pro vrátil a myslel jsem si, že to bude poprava. Není. Navzdory rozdílu ve výkonu procesoru a grafického čipu je Pixel 10 Pro stále překvapivě dobrý telefon a Google by z něj mohl snadno udělat hit, kdyby se mu chtělo.
Co se dočtete dál
- Jak menší Pixel dopadl v testech výkonu i v přímém praktickém srovnání s nejlepším iPhonem.
- Kde má Google nad Applem jasně navrch a pro koho to bude důležité.
- Proč na čistém výkonu procesoru už tolik nezáleží.
