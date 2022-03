Máme za sebou další náročný týden, a pokud nedopadl nejlépe, dopřejte si trochu volna, věnujte se sami sobě. To je dobrá rada, která v posledních týdnech zaznívá stále častěji a vyplatí se ji poslechnout. Nejdříve se ale musíme porovnat s faktem, že Apple uvedl na trh dva nejhorší produkty v posledních deseti letech.

Zdá se to šílené? Nebojte, není to tak, že by Apple začal prodávat něco, co je opravdu hodně špatné. Jen firma možná vyrazila správným směrem, ale došel jí dech. S iPhonem SE 2022 je to jednoduché – používat deset let stejný displej je strategie, která může projít pouze Applu. LCD s HD rozlišením v roce 2022 působí mizerně, když ho porovnáte s tím, co nabízí za stejnou cenu konkurence – vesměs AMOLED obrazovky s větší úhlopříčkou, rozlišením i obnovovací frekvencí, větší úložiště a dnes už i více a někde i lepší fotoaparáty.

Apple má výhodu ve výkonu, ale tu už dnes vlastně nikdo nemusí moc řešit. Telefony s cenou kolem 12 tisíc korun jsou jako Rolls-Royce – mají „dostatečný výkon“. Apple má výkon leteckých motorů RR… ostatní mají ty automobilové, ale rozdíl ve výkonu není vidět tak jako kvalita displeje. Zvlášť když jeden je skoro prehistorický. Konkurenti jako Galaxy A53 nabídnou i delší výdrž baterie.

Apple do značné míry přišel také o výhodu v podobě dlouhé životnosti a péče o životní prostředí. Nové telefony střední třídy od Samsungu nabídnou až pět let bezpečnostních aktualizací a pět verzí Androidu. iPhone SE 2022 se určitě bude prodávat dobře, ale Apple mohl udělat víc, jen by to pro něj bylo dražší.

iPhone SE v recenzích sklidil kritiku za displej, fotoaparát a výdrž baterie, ale jeho celkové hodnocení je vlastně kladné – je to solidní telefon s povedeným systémem od Applu, a nejlevnější v nabídce. To stačí.

Horší recenze sklidil monitor Applu Studio Display, který se prodává za 43 tisíc v základní verzi. Apple chtěl udělat levnější verzi svého XDR displeje, který je sice enormně drahý, ale také má naprosto špičkové parametry maximálního i dlouhodobě udržitelného jasu, plné podsvícení s lokálním stmíváním… Studio Display nemá nic z toho, ale je dražší než lepší monitory na trhu a základní stojan neumožňuje výškové nastavení – ale alespoň je v ceně. Verze, která lépe vzdoruje odleskům, je ještě o devět tisíc dražší.

Hlavním lákadlem nového displeje měla být zabudovaná kamerka a chytré funkce díky tomu, že uvnitř displeje je procesor z iPhonu. Webkamera ale nefunguje správně, má nekvalitní obraz. Apple to nejspíše opraví, ale tolik kritiky v recenzi nejnovějšího produktu Applu jsem neviděl od představení Magic Mouse s nabíjecím konektorem dole uprostřed, takže myš nelze při nabíjení používat.

Použitý LCD panel má podle Applu maximální jas 600 nitů, což je na počítačové displeje nadstandard, ale nepodporuje HDR režimy. Při připojení k počítači s Windows nefunguje ani ovládání jasu. Ale abychom nebyli nespravedliví: Apple Studio Display má i přímo z krabice výborně nastavené podání barev.

Apple není jediný, kdo má máslo na hlavě. Microsoft dostal za uši, když se k testerům dostala připravovaná aktualizace Windows 11, která obsahovala reklamy ve Správci souborů. Prý se mimo Microsoft dostat neměla. Ale nemá smysl se radovat. Reklamy ve Windows už jsou, Microsoft jimi tlačí Office 365. Reklamy jsou také v Android TV, Samsung je má v televizích, Google je má ve svém prohlížeči na svých stránkách…

Xiaomi představilo globálně telefony Xiaomi 12, které v prosinci uvedlo v Číně jako první zařízení se Snapdragonem 8 Gen 1. Xiaomi je první, kdo u všech tří zadních fotoaparátů používá 50Mpx senzory. Fyzické představení v Evropě ale firma chystá na konec měsíce ve Vídni, tak se tam snad dostaneme.

Hra Elden Ring japonského vydavatele Bandai Namco s vysokou obtížností soubojů se stala globálním hitem se 12 miliony prodaných kopií za dva týdny. Ukazuje se tak, že hráčů, kteří chtějí výzvu, je dost na to, aby se vyplatilo pro ně dělat hry. Uvidím, jak mi to v Elden Ring půjde, mám na to tři dny dovolené a víkend. Mějte se krásně.

V HN jsme se podívali na budoucnost ruských technologií po zavedení sankcí. Prototyp prvního ruského notebooku slibuje nezávislost na dovozu, ale ne tak úplně. Má sice procesor vyvinutý v Rusku, ale celé je to mnohem složitější.

Samsung představil výzvu pro iPhone SE v podobě Galaxy A53, která má pětiletou softwarovou podporu, kvalitní SuperAMOLED displej a v té zajímavější variantě 8 GB operační paměti a 256 GB prostoru pro aplikace a uživatelská data. V ČR byl předchůdce A52 nejprodávanějším telefonem vůbec. (odemčeno)

Opatrný postup velkých technologických firem ve vztahu k Rusku začal dávat větší smysl, když se ukázalo, že Putin poslal agenty FSB do soukromého bytu manažerky Googlu v Moskvě a podobně se choval i k manažerům Applu. Putin, idi na chuj. (taky odemčeno)